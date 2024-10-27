取消出海 相思灣村霸退款拖延 顧客怒轟黃子洋詐騙

稱不在港專頁續更新 擺明呃人 西貢相思灣村村霸黃子洋經營的水上活動店又爆醜聞，本報昨接獲顧客報料，指他近日經相思灣綿羊仔水上俱樂部租用獨木舟前往清水灣綠蛋島遊玩，不料店主在出發當日聲稱天氣不穩要取消行程，並承諾會於當晚全數退款，惟事主並未收到退款。期間，曾多次經電話聯絡店主，嘆謂：「每日找他好多次都冇回覆，找到後又話過兩日就退款，拖完又拖！」至今逾一周仍未取得退款，網民促他報案處理。

事主何先生表示，早前初經相思灣綿羊仔水上俱樂部，預訂本月18日前往綠蛋島的獨木舟，因被店主要求必須全數付款才能安排行程，遂於當日便過數予店主。至出發當日早上，店主聲稱天氣不穩定，需要取消行程。何直言：「我們堅持要出船，他堅持要取消。」何憶述，當日其實海邊天朗氣清，曾提議改去其他地方，但被店主拒絕，又指店主聲稱會在當晚退款。

違背承諾 網民促苦主報案 然而，何先生至今仍未收到退款，直言：「每日找他好多次都冇回覆，冇聽電話；找到後又話過兩日就退款，拖完又拖，到今日都未退款。」何又指，店主曾聲稱自己不在港，但店舖的社交平台專頁卻不斷推出新貼文，圖文並茂，分享有很多客人租用獨木舟玩樂。

何先生在社交平台講述自己的經歷，又指自己已被該店的社交平台專頁封鎖，無法留言或查詢，有網民留言促他報案。事實上，根據天文台紀錄，本月18日的天氣大致多雲，氣溫介乎攝氏27至30度，初時有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，吹和緩東風3至4級。

揭僭建犯疫規 黃惡行連連 翻查紀錄，該水上活動店由相思灣村村霸黃子洋持有，本報過去曾多次報道相關店舖涉嫌違規經營的事件，例如2022年4月，該店曾違反防疫條例違規經營。鑑於當時疫情持續嚴重，政府發出號外公告，規定用作體育活動的處所必須在4月7日至20日期間關閉經營，惟黃被發現在上述日子內，繼續向顧客提供划艇。黃子洋於同年9月認罪，被判處罰款6,000元。

相思灣違規僭建問題令人詬病，曾有村民舉報，指黃子洋父子涉嫌在居住的祖屋前方祖堂地，違規僭建一間石屎屋作為獨立廚房及廁所，更涉嫌用作招待租用獨木舟的客人作廁所之用，引起衞生環境問題，亦令村民敢怒不敢言。土地註冊處於去年5月回覆本報查詢時證實，已接獲由地政總署送交的警告信，並已於同年月22日辦理註冊，即將有關構築物「釘契」，日後將難以買賣。