當局：黃金倉儲選址靠市場驅動

【本報訊】新一份《施政報告》提出建立國際黃金交易中心，構建國際級黃金倉儲設施，目標是將現時機場金庫的150噸容量增加一倍。財經事務及庫務局局長許正宇昨日表示，機場在黃金倉儲有優勢，但設施不一定設在機場，主要由市場驅動。他又認為，亞洲對黃金有需求，香港有一定的黃金儲存，發展黃金交易及其他衍生金融服務有優勢。他會在今年內領導工作小組，統籌工作。

許正宇在電台節目表示，國際在定價權上已經「三分天下」，分別為英國、美國和中國，而香港在黃金進出口和倉儲方面已有基礎，應與不同市場錯位發展。當局將成立工作小組，集結市場意見，檢視整個價值鏈的安排，並強調香港有獨特優勢，例如高質的專業服務，能吸引更多國際投資者。

半億物業納投資移港 需觀察 許正宇又提到，「新資本投資者入境計劃」自3月起實施至今有近600宗申請，如全部金額落戶將有近200億元。施政報告提出優化計劃，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。他指仍需時觀察反應，但認為市場歡迎有關措施。

對於保險業監管局明年開展檢討，包括研究透過基建投資的資本要求豐富保險公司資產配置以助分散風險，並帶動北部都會區等基建投資。

許表示，因為保險投資是耐心資本，而基礎建設是長遠投資，兩者有高度切合點，保監會將諮詢市場，研究資本投資如要否匹配長遠基礎建設，資本要求可否適當調整。