儲值支付疑欠增長 TNG電子錢包退場

不及對手規模 或專注匯款業務 聲稱有60萬用戶的TNG電子錢包宣布退出儲值支付工具業務，分兩階段進行退出流程，12月9日終止所有服務。用戶可在當日前以各種方式提取電子錢包中的餘額，期間所有相關服務費將獲豁免。資訊科技人士認為該公司電子錢包業務規模遠較其他競爭者細，較多人用的海外匯款業務毋須牌照，料因此退出電子錢包業務。

兩階段進行 12‧9終止服務 TNG公布撤出電子錢包時解釋，由於公司戰略重組和內部架構調整的考慮，因而決定退出儲值支付工具業務，又指正在研究一項非儲值支付工具業務計劃。TNG已開始進行退出流程，即日已停止增值、外幣兌換及全球匯款等服務，並於12月9日終止所有服務。過渡期間，TNG指已預留充足的財務及行政資源，確保在此期間所有用戶、商戶及服務合作夥伴的權益得到保障。

資訊界：對港市場未必有影響 金融管理局表示，注意到TNG Asia Limited（TNG）決定退出儲值支付工具市場，並指其已按照監管要求，將用戶的儲值額存放於信託帳戶內，確保受到信託保障，並有充足資金向所有用戶退款。局方亦已要求持牌人妥善執行退出市場計劃，並會密切跟進，確保其退款程序能暢順及有效地進行，令用戶能有序地取回電子錢包內的儲值額，令其利益不受影響。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，TNG的P2P（網上個人對個人）轉帳業務小，不及Payme，而支付業務亦不夠八達通、支付寶及微信鬥，「幾乎無肉食」。反之，其海外支付及匯款業務，尤其是東南亞，能吸引外傭使用，但業務不需要SVF牌，故無必要花錢「養住個牌」。他又相信平台實際用戶不多，對本港電子支付市場發展未必有影響，「純粹少咗個錢包用囉。」

2015年推出 稱使用量逾60萬 翻查資料，TNG電子錢包自2015年11月推出，曾在該年自稱迅速成為香港最大佔有率的電子錢包，下載及使用量超過60萬，佔全港人口約8%。該錢包為金管局在2016年8月批出的首批儲值支付工具牌照之一，最新公布的合作商戶共有80間，包括煤氣、兩大便利店，西餅店等。而最新Android平台應用程序共有100萬下載次數，TNG近年在港則較多針對外傭的宣傳，發展全球外匯業務。

根據應用程式下載平台資料，曾有用戶投訴，因太久沒使用帳戶而被TNG扣除400元行政費。用戶指在其他電子錢包亦沒相關收費，質疑TNG的做法。

該公司當時回覆指，TNG引入不動帳戶服務費之新收費，旨在鼓勵用戶多使用該電子錢包，又指願意豁免費用。另有不少留言指未能登記TNG電子錢包戶口或登入帳戶，付款時亦面對困難。