本報揭肉販踩豬殼 扣分制把關不力

【本報訊】本報昨日再度揭發有本地豬肉檔將豬殼鋪地、腳踩豬肉。事件引起熱議，有市民更揶揄難怪港人要北上買餸。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，現時食環署對豬肉檔擺放豬殼有完整規定，並有扣分制，相信今次是個別事件。至於港人北上消費潮，他承認不少港人到內地買菜，業界生意難免受到衝擊，本地新鮮豬隻屠宰量已較數年前跌近兩成半，反映豬肉銷情轉差，希望本地業界保持質量，這樣才能留住顧客。

許指，根據現時法例，豬肉檔擺放豬殼必須有一定高度及放在木板上，若墊豬殼的木板不離地，或豬殼直接放在地下已屬違法，不僅會被食環署人員檢控，亦會影響觀感。數年前傳媒報道有關豬殼衞生問題後，業界已向相關政府部門開會，檢討衞生安排，令相關情況大幅減少，相信今次是個別事件。許解釋，每個肉檔需要有一名職員經培訓後考得衞生牌照，才能獲政府發出牌照。該名職員負責提醒肉檔職員注意衞生，如有發現衞生問題，通常會先作勸喻。