房會轄下零售設施空置率偏高

【本報訊】經濟不景，本港吉舖滿街，房委會轄下街市及零售設施的空置率亦偏高。截至今年4月底，房委會轄下零售設施整體空置率有3.92%，該會曾在立法會承認空置率屬近年較高水平，但與私人市場約6.6%的空置率相比，旗下街市及零售設施的租賃情況已算相對理想，房屋署亦推出更靈活租賃策略吸客。

指疫後購物模式轉變 屋邨街市被指「十室九空」，房屋署早前曾披露截至4月底的空置情況，並解釋，商戶終止租約有各種不同考慮，包括疫情後港人購物模式轉變，網購、電召外賣及北上消費盛行等都是原因之一。加上更多較年輕長者的交通費負擔下降，意即當局放寬60至64歲人士可享兩元乘車後，不少這個年齡層的公屋居民到邨外消費，種種原因導致部分屋邨／商場租戶生意受到影響，經營者最終選擇退租，令屋邨內的空置舖位上升。

房委會表示，已採取更靈活的租賃策略吸引具潛力的客戶進駐空置商舖，並不時檢視轄下商場的行業組合，更改空置商舖，或研究轉作其他合適行業的可行性研究。