龍七公：火箭軍處風眼 貪腐餘波未平

解放軍火箭軍最近十分活躍，9月下旬才40年來首次向南太平洋試射了一枚洲際彈道導彈，一彈驚天下後，早前又參加圍台軍演，與海、陸、空等軍種及航母遼寧號等聯手演訓；本月17日，火箭軍又迎來國家領導人視察，訓斥、安撫、打氣一通發言砸下去，火箭軍貌似更如日中天。但知情人士卻指出，領導人的言論對火箭軍是敲打和訓誡，這支高科技隊伍似乎還未走出烈火烹油的階段。

火箭軍上月發射一枚攜載模擬彈頭的洲際彈道導彈後，便成為各方密切關注所在，在利劍B圍台軍演中，火箭軍未見有突出表現，但隨着內地跨軍種的演練機會愈來愈多，火箭軍勢會更頻繁地出現在世人眼前。機會說來便到，國家領導人日前視察了火箭軍一個旅，參觀了研發基地，還向官兵發言，這次談話提出要求火箭軍加強新裝備、新技能、新戰法訓練，對軍力軍備提出期許；然後又向軍人下了必須堅持「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」的指令。

不過最惹人注意的，是領導人罕見的要求火箭軍「嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風」。中央要打貪、肅清不正之風一點也不奇怪，奇怪的是要求火箭軍要注意「官兵身邊的腐敗問題和不正之風」，打貪如此詳細，且細到枝節上，有熟悉內地官場文化的人從中嗅到不尋常，有人認為說話有肅清的意味，回想一下過去一年多火箭軍連串高層換將事件，軍隊中凜風真的撲面而來，且躲不過去。

大家都知，去年內地打響了一場席捲軍隊高層的反腐行動，先後揪出不少資深軍隊負責人，火箭軍是重災區之一，被問責及免職的人包括中國運載火箭技術研究院前院長王小軍，火箭軍前司令員李玉超、周亞寧，還有十多名高級人員，再加上國防部前部長李尚福亦在任上忽然消失，火箭軍可謂傷筋動骨，且規模恐是歷來之最。

《解放軍報》在領導人視察完畢後，隨即於20日發表一篇文章跟進，明確提出：「要聚焦政治建軍深層矛盾和問題，把是非界限從思想根子上搞清楚、在靈魂深處立起來。」這句話要怎麼理解呢？

咀嚼文字，似乎軍隊內部還有深層次矛盾，還有是非觀不統一的現象，否則軍報不會作此呼籲或動員。而軍方的行動似乎是推動內部放下矛盾與界限，這總比順藤摸瓜、再行肅清溫和一些，可讓火箭軍靜靜地養傷。

詞嚴意厲 手術未完 說起火箭軍高層涉貪一事，細節都是傳聞，事隔大半年後，國家領導人這次視察時的言論依然詞嚴意厲，可知當時的問題實在嚴重，外媒曾傳火箭軍高層貪污，不但影響導彈發射井蓋的建造質量、發射導彈時出了操作故障，甚至有指火箭軍對外軍購時，竟然涉及有人「吃回購」等事件，孰真孰假不得而知，但事情愈惡劣，風波愈不容易過去，所以火箭軍這場手術恐怕不會很快做完。