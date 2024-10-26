撥亂反正：再訪中東還是一場空

美國國務卿布林肯再度出訪中東，是哈馬斯突襲以色列以來第11次出訪，目標由最初與以方商討如何反制哈馬斯、爭取釋放被挾持人質、游說其他阿拉伯國家不要加入戰團、呼籲以軍克制避免衝突升級及外溢、爭取停火以解決加薩人道危機，到敦促以方不要挑釁伊朗和黎巴嫩真主黨，以免引發全面的中東大戰，但幾乎每次都未能達到目的，以色列以至整個中東局勢已完全失控。布林肯每一次出訪，都進一步印證美國的中東政策和調停斡旋，是徹底失敗和失效。

平心而論，除了一開始的越境突襲，不論是哈馬斯、真主黨、伊朗，以至整個阿拉伯世界，反應已是相當克制，不斷將局勢升級、四處屠殺的是以軍和內塔尼亞胡政權。但以美國為首的西方國家，基於國內外的政治考慮，一直不願、不敢公開譴責和制止以方胡作非為。

布林肯這次再訪中東，呼籲以國抓緊哈馬斯領袖辛瓦爾死亡之機，爭取人質獲釋和加薩停火。但內塔尼亞胡要消滅的不僅是辛瓦爾，而是整個哈馬斯，以至所有巴勒斯坦人和阿拉伯人，以方人質和軍民的犧牲，國際社會的批評和孤立，對他而言是微不足道的，又怎會願意在此時收手與死敵和談？

換上是以往的強勢美國政府，美方可能會以「顏色革命」、軍事政變，以至暗殺等手法推翻內塔尼亞胡政權，迫使以色列「聽話」改變做法。但現任總統拜登已淪為跛腳鴨政府，整個政界和社會都忙於總統選戰；美國的其他西方盟友一來就群龍無首，二來亦有各自各的問題，對中東局勢無心亦無力，布林肯再出訪多幾次也只會一場空。如果是「狂人」特朗普勝選上台，今次更可能是布林肯最後一次以國務卿身份現身中東。