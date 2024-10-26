強詞有理：買票民主

美國總統選舉徹底淪為金權遊戲，超級富豪馬斯克為了支持共和黨特朗普，既出錢又出力，除了成立「美國政治行動委員會」並注資7,600萬美元，成為特朗普三大捐款人之一，同時還在7個搖擺州提供巨額獎金，凡是簽署支持「言論自由和擁槍權」的登記選民，即可參加百萬美元抽獎，目前已誕生多名「幸運兒」。有人問，這不是變相買票嗎？是的，這就是變相買票，但又如何？美國聯邦法律禁止任何人向他人提供有金錢價值的東西包括抽獎，以換取對方登記成為選民或投票，馬斯克似乎無視相關法規，果然是有錢就任性。

在實行所謂民主選舉的發展中國家，買票現象普遍存在，大家早已見怪不怪，但在以「民主燈塔」自居的美國竟然也有這種怪事，則不能不說是莫大諷刺。民主，民主，多少罪惡假汝之名而行！

其實這也不奇怪，美式民主的本質就是如此兒戲。美國前總統卡特曾經慨嘆，如今要是弄不來兩、三億美元，根本選不了總統，無論是民主黨還是共和黨，都不可能給你提名。作為一位過來人，卡特在這方面最有發言權，這種需要巨額獻金支持的金錢政治，不是甚麼民主政治，而是屬於少數人的寡頭政治，是赤裸裸的金錢政治。

難為美國司法部還在惺惺作態，警告派錢行為可能違反聯邦選舉法律，招致刑事調查云云。算了吧，這能嚇唬誰？美國選舉本來就是由金錢堆砌出來，哪個候選人背後沒有金主？派錢行為司空見慣，只是手法不同而已，馬斯克無疑比其他富豪出位，但顯然有恃無恐，因為他知道司法部無奈其何。若是特朗普上台，他更是擁主為王的最大功臣，刑事調查云乎哉？

世上沒有無緣無故的愛，富豪階層和利益團體對政客慷慨解囊，當然不是沒有目的，政客就像待售商品，金主才是選舉主角，捐獻愈多，收穫愈大。國家機器被利益集團控制，選舉不過是代理人之爭，這邊廂馬斯克為特朗普出錢出力，那邊廂蓋茨為民主黨賀錦麗捐獻5,000萬美元，大家各為其主，手法不同，目的一樣，誰也別笑誰。當然，薑還是老的辣，巴菲特宣布中立，兩邊都不幫，即兩邊都不得罪，無論誰當選，都沒有任何風險。總而言之，美國總統選舉這台大戲愈來愈荒誕，接下來不知還會發生甚麼怪事，吃瓜群眾不妨冷眼旁觀。