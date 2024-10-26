龍吟虎嘯：他們不可能忠心不二

美國發起中美國運之戰，企圖一舉打倒中國，使出渾身解數，軟硬兼施拉攏糾集「世界盟友」，覺得這樣子就會孤立中國、圍堵中國，讓中國四面受敵，對美國投降。

其實這些「盟友」，絕大多數都是和中國有經貿、政治、人文、外交密切關係的，有共同利益的，他們在和中國的密切交往、友好合作中得到了巨大好處，只是跟着美國跑原因複雜，有的乃不得已，有的乃權衡利弊，有的乃跟風一陣子，看看再說，有的是藉機向中國撈好處，把跟着美國打壓中國當成對華籌碼，有的是向美國撈好處……他們看似陣營頗盛，熱熱鬧鬧，熙熙攘攘，不過皆為一己之利也。

這樣的場面現階段還能混一段，一旦中美生死對決甚至爆發戰爭就會崩散，只有那些有美軍基地和駐軍，有「共同防禦條約」的盟友跑不了，會和美軍一起葬身火海，這些倒楣蛋包括日本、南韓、菲律賓，如果澳洲和印度不知趣，也一定沒有好果子吃。至於歐洲、北美的那些盟友，屆時大概只會大喊大叫，行動上則劃清界線，除非看到「美國快勝了」，他們才會像瘋狗似的撲上來，上演一場現代版的「八國聯軍」，然而其結果一定會和一百多年前的「八國聯軍」相反，會被中國消滅。

中南海對美國這些年糾集盟友底細門兒清，一是知道這些盟友並不能給美國加持多少力量；二是這些盟友如果和中國過不去，就是和自己過不去，會蒙受巨大的損失；三是他們與美國結盟和中國鬥，並無堅實基礎，形勢有變，即會轉軚；四是這樣的「美盟」完全可以各個擊破，分化瓦解。事實上，日本、南韓、菲律賓、印度、澳洲、加拿大、德國、法國、意大利和英國等等，哪個沒有自己的小算盤？他們根據自己與中國的利益關係，個個都留了後手，隨時和中國「重歸於好」。沒辦法呀，誰讓中國的實力擺在這兒了，他們不可能對老美忠心不二也。