坦言集：孤立俄羅斯

美國對付俄羅斯的戰略是將之孤立、制裁，乃至用軍事攻擊，目的是摧毀它。但在烏克蘭戰爭裏，北約30多國聯手打不垮俄羅斯，各種制裁亦封鎖不了，反倒讓俄羅斯轉變發展戰略與方式，克服制裁，還可以有與美國相等的經濟增長率。

二級制裁嚇走不了藉與俄貿易圖利的國家，包括印度與土耳其，小國如格魯吉亞。而美國企業乃至政府有關組織，仍然維持與俄羅斯一定的經濟關係，以此獲益。對俄脫鈎本容易，美國卻不敢全面制裁，留有眾多制度漏洞使制裁失效。即使利用國際刑事法院判普京犯戰爭罪來追緝，普京還是視而不見，徒成國際笑話。

金磚國家組織首腦會議日前在俄羅斯喀山舉行，俄羅斯為輪值主席，總統普京主持，30多個國家派代表參與，盛況空前，俄羅斯媒體表示，這反映美國孤立俄國的政策失敗。

俄羅斯得道多助，「全球南方」大國除阿根廷拒絕加入外，悉數出席。所以，普京及習近平和大會公布都指會議團結全球南方。會議不單止增強俄羅斯的國際支持力，俄國更儼然成為全球南方的領袖，與美國和七國集團（G7）分庭抗禮。會議提及烏克蘭戰爭與巴以衝突，都是要求和平以政治解決，首顯集體態度，聲援中俄兩國一直以來的努力。

相對地，美國的反應是由財長宣稱，將嚴厲制裁助俄羅斯在烏克蘭行動的協力廠商。從來美國與歐盟都指控中國協助俄羅斯，今次再提此說，指向的當不僅是中國，也包括參加喀山會議的其他各國，恐嚇的意味強烈。

但美國的單邊制裁一直沒有效果，再嚴厲的恐嚇會否有作用呢？金磚國家組織會議表達了各國團結俄羅斯的一面，亦同時給各國各自增強了信心與支持。美國的嚴厲制裁動不了印度、中國，以及土耳其、杜拜、格魯吉亞。

最近中歐貨運班列以中俄貿易為主，貨運要求已使哈薩克斯坦的過境貨運樞紐基建設施承受不了需求，大量班列在中哈邊境堵塞，甚至中國與俄國的貨運亦大受影響。中俄經濟互補，過往因政治問題，雙方猜忌而難以推動，烏克蘭戰爭反促成中俄合作，中俄貿易劇增。中國正在強勢，美國能加強對華的制裁嗎？美國制裁可能反使中國擴大對俄貿易，間接助俄在烏克蘭作戰，也支援伊朗、中東。