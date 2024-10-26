搗強積金騙黨 涉款逾1.4億11人落網

【本報訊】有犯罪集團成員訛稱是銀行及財務公司職員，隨機致電強積金供款人，游說他們申請提早提取強積金，並聲稱手續簡單合法，不成功不收費。其後偽造港澳居民居住證，向相關強積金受託人公司，以永久離開香港的原因申請提早提取強積金。

執法部門經調查後鎖定目標，於本周二（22日）至前日進行代號「孤燈」行動，瓦解該強積金詐騙集團，以涉嫌「詐騙」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪拘捕7男4女（24至43歲），相信該集團曾經處理過的強積金供款超過1.45億元，被捕疑犯其後獲准保釋候查。

行動中，執法部門在犯罪集團位於尖沙咀的辦公室和觀塘的儲存倉，檢獲49.4萬元現金、837份強積金申請表、相關偽造文件、一本記錄犯罪集團由8月中至10月22日的收入帳簿、一本手寫的工作手冊，內裏記錄了集團游說及誘使供款人提取強積金供款的對白，同時檢走8部電腦和20部手機。

靠抽佣2個月賺500萬 初步調查顯示，犯罪集團會收取所提取的強積金供款金額一至三成作佣金，最高金額約7萬元，在短短兩個月犯罪集團的收入已達500萬元。

積金局關注事件，會配合執法行動打擊違法行為。