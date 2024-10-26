冚住宅毒窟拘5男女 檢武器假鈔
【本報訊】執法部門早前根據情報分析，鎖定一個活躍於九龍區的販毒集團，其涉獵的毒品種類繁多，以長沙灣一個住宅單位進行包裝及分拆毒品。至本周三（23日）下午約5時，警員展開代號「黑焰」行動，突擊搜查上述位於廣成街的單位及一輛由販毒集團成員擁有及停泊於附近的私家車，經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有攻擊性武器」、「保管偽製紙幣」及「管有危險藥物」等罪，拘捕3男兩女（21至32歲）本地人。
於單位內進行包裝分拆
行動中，警員檢獲2.8公斤懷疑大麻花、約300克懷疑氯胺酮、約150克懷疑可卡因、約40克懷疑冰毒、89支懷疑大麻電子煙及煙油、35支懷疑依托咪酯成分（俗稱太空油）的電子煙油、大麻糖及毒郵票，市值超過110萬元。此外，警員檢獲透明可再封膠袋、電子磅及膠袋封口機等包裝毒品工具，另外搜出4把牛肉刀、7張面額1,000元的懷疑偽造「金牛」。5名疑犯已被帶走調查。
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