冚住宅毒窟拘5男女 檢武器假鈔

【本報訊】執法部門早前根據情報分析，鎖定一個活躍於九龍區的販毒集團，其涉獵的毒品種類繁多，以長沙灣一個住宅單位進行包裝及分拆毒品。至本周三（23日）下午約5時，警員展開代號「黑焰」行動，突擊搜查上述位於廣成街的單位及一輛由販毒集團成員擁有及停泊於附近的私家車，經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有攻擊性武器」、「保管偽製紙幣」及「管有危險藥物」等罪，拘捕3男兩女（21至32歲）本地人。