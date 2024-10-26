赴台船貨櫃走私 檢億元電子產品

海關根據情報分析及經調查後，於本月中鎖定一艘擬由香港前往台中的遠洋船作搜查。關員替船上一個報稱載有電子配件的貨櫃作X光檢查，察覺該貨櫃的影像可疑，經進一步檢查後，在貨櫃內檢獲大批懷疑未經申報的電子產品，包括電腦、家電產品、智能手錶、集成電路及電路板等，估計總值約一億元。海關相信不法分子利用已解散的公司登記成寄件人，並把走私貨混雜已報關貨品，擬以迂迴路線走私至內地，從而逃避約1,000萬元稅款。

海關港口及海域科與有組織罪案調查科，早前透過情報分析及風險評估，發現有不法分子意圖利用遠洋船走私貨物。至本月15日，關員鎖定一艘準備由香港前往台中的遠洋船作搜查，期間替一個報稱載有電子配件的40呎長貨櫃進行X光檢查時，發現櫃內貨物排列整齊，惟有一部分屬於較深色的大型貨物，與報稱貨櫃內運載的電子配件體積不符，因此相信內藏走私物品。

關員隨即打開該貨櫃作進一步檢查，結果在貨櫃內檢獲40板懷疑未列艙單貨物，包括家電產品、路由器、中央處理器、電腦、智能手錶、集成電路及電路板等，估計總值約一億元；同時亦發現小量已報關的電子配件，例如電線、火牛等，另外亦檢獲一批唱片。

利用已解散公司登記圖避查 海關指出，今次不法分子把走私貨混雜在已報關的物品當中，並利用一些已解散的公司登記成為寄件人，企圖逃避海關偵查。由於內地對該些產品的需求十分殷切，因此相信不法分子嘗試採取迂迴路線，首先把貨物走私至台灣台中，再由不同途徑轉送到內地。根據估計，若然該批貨物被成功走私到內地，可以逃避約1,000萬元的稅款。海關強調案件仍在調查，不排除稍後會有涉案人士被捕。