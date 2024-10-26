荃新天地爆玻璃 屋宇署將發勘測令

【本報訊】前日傍晚6時許，荃灣楊屋道1號荃新天地商場一塊面積約3米乘1.5米玻璃幕牆粉碎，碎片散落行人路，4名途人走避不及被濺傷，另波及一輛停泊附近的私家車。

救護員接報趕至，其中一名姓招（21歲）女傷者頸部受傷，經檢查後拒絕送院；另一名姓盧（62歲）男子雙腳受傷、一名姓鄭（39歲）女子頭部受傷及一名姓劉（29歲）女子右手及右腳受傷，3人經敷治包紮後，再由救護車送往仁濟醫院治理。警員圍封現場調查，暫無人被捕。

屋宇署表示經視察後，該大廈的整體結構沒有明顯危險。署方要求有關大廈物業管理公司安排承建商於涉事位置於當晚將餘下玻璃碎片移除，並會盡快安排勘察其他飾面的狀況及進行所需維修，以確保公眾安全。署方會向有關業主發出勘測令，要業主委任認可人士進行勘測並提交報告以及修繕工程方案；並會繼續與大廈物業管理公司保持聯絡，監察有關勘察工作及維修的進度。受影響的行人路暫時圍封。