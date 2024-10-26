支援老師學AI 中學可申10萬資助

【本報訊】早前《施政報告》提出持續推動中小學STEAM教育，包括支援教師運用人工智能（AI）於教學等。教育局昨日發函通知各公帑資助中學有關「『智』為學理」撥款計劃，成功申請的學校會獲發10萬元的撥款，讓教師學習相關知識。此外，教育局再與數碼港合作舉辦「學生創新科技訓練及栽培計劃」，計劃分為兩個階段，參與學生有機會親身接觸企業日常工作。

教育局指現推出教學先導計劃，會以初中科學科為試點，支援學校將AI融入學與教，加強人工智能教育。計劃目前僅供包括官立中學、資助中學、按位津貼中學及直資中學申請，成功申請的學校將獲發一筆10萬元的撥款。

教局推學生創科培訓 至於教育局與數碼港合辦的學生創新科技訓練及栽培計劃，將分為兩階段。首階段由8個工作坊組成，內容涵蓋不同創科領域，如人工智能、大數據處理、物聯網和自動駕駛等，工作坊亦包含創科的基本知識和技能、STEAM相關領域的最新資訊及發展，以及進階的STEAM動手動腦活動。完成首階段的學生可在通過遴選後參與第二階段的創科實習計劃。

第二階段的創科實習計劃中，學生將在初創企業代表的帶領下於約6個月內進行時數共約20小時的體驗活動，期間學生將有機會親身接觸初創企業的日常工作及業務會議，以及協助企業策劃及預備於創科產業職業博覽暨分享會中的展覽。