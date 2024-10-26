調查：15%孩子有自殺自殘念頭

【本報訊】學童自殺問題令人關注。有專上學院昨日公布一項調查，結果顯示，在225名受訪高小及中學生家長中，近七成家長指子女曾表示對生活感到絕望或迷茫，更有一成半表示子女曾透露有自殺或自殘的念頭。雖然近八成受訪家長認同生命教育對孩子有一定重要性，惟近九成家長認為現時學校提供的生命教育不足，有近五成半家長指坊間有關生命教育的資訊和書籍很少，亦較難找到合適的生命教育場所。

香港能仁專上學院生命教育中心委託香港醫護市場調查及策劃於10月初向高小及中學生家長發放問卷，探討香港生命教育狀況及需求。

生命教育資源稀缺 中心主任謝向榮表示，自2001年起，教育局便將生命教育納入中小學德育課程，再於2010年推出「協助中小學規劃生命教育計劃」，不過每年名額僅50個，情況可謂杯水車薪。謝強調，生命教育不能僅停留於表面，核心在於培養價值觀，才不會輕易作出衝動的行為。

香港小學學生輔導專業人員協會總幹事何麗霞指出，目前生命教育的資源稀缺，相關教材難以獲得，網絡上的資訊更是良莠不齊。即使家長察覺到子女價值觀存在偏差，也難以找到切實的解決方案，令生命教育淪為紙上談兵。