荔枝莊八仙嶺 料有恐龍化石

【本報訊】本港首個恐龍骨骼化石出土後，成為各方焦點。恐龍專家、中大生命科學學院助理教授文嘉棋昨日希望香港可以找到更多恐龍化石，他指出，香港有很多白堊紀和侏羅紀留下來的岩石，不少高山都是恐龍時代已出現的火山石，有小部分是沉積岩，如果在這類岩石找到大型脊椎動物的痕迹，很大可能都是恐龍化石。

專家盼引起科學興趣 文指出，赤洲在恐龍時代肯定不會是島嶼，當地的年份與環境都適宜保存化石，岩石與廣東河源北部類似，而廣東是世上知名發現較多恐龍蛋化石的地方。未來的研究，可以包括在今次發現恐龍化石的石層再尋找，增加再找到的機會。除了赤洲，西貢的荔枝莊及大埔的八仙嶺相信都有機會找到相關化石，市民日後行山時見到懷疑恐龍化石，可通知相關部門。他同時希望今次發現可以引起市民對科學的興趣，吸引小朋友學習科學。

至於今次本港發現的恐龍化石，該恐龍屬於甚麽品種，他表示需要清除化石以外的其他石頭作進一步研究。中國、美國、加拿大及阿根廷是全球4大研究恐龍化石的國家，在廣東省有較多恐龍蛋化石發現，恐龍骨化石較少，今次本港的發現，可與中國其他地區發現的化石做對比。

香港首次發現的恐龍化石，發現地點位於香港東北水域的赤洲，估計屬於白堊紀時期，距今約1.45億年至6,600萬年前，政府表示，該化石是漁護署數年前在地質公園進行恒常標本採集時發現，其後經內地專家化驗，今年8月確立化石是恐龍骨骼化石。目前未知該恐龍骨骼化石屬於那一種恐龍，會繼續在赤洲尋找化石，並配對大灣區城市曾尋獲的恐龍骨骼化石或恐龍蛋化石，以幫助進一步研究。