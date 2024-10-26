打擊餵野鴿 區議員叫用AI捉慣犯

【本報訊】政府早前修訂《野生動物保護條例》嚴厲打擊餵飼野鴿的人士，有西貢區區議員關注執法人手和力度是否足夠，又建議採用人工智能（AI）追蹤餵鴿的「慣犯」，以及為野鴿絕育等方式紓緩問題。另外，就早前將軍澳有停車場在黃雨時被淹浸，他們關注該處渠道的排水及去水能力。

憂執法力度人手不足 修訂後的《野生動物保護條例》上調餵飼野生動物的最高刑罰。西貢區區議員昨與立法會議員進行閉門會議，區議員張美雄指加強罰則後餵飼野鴿情況有改善，又指習慣餵飼野鴿的市民只屬少數，予以當面警示料可更有效地解決問題。他建議當局考慮使用AI追縱「慣犯」，或進行野鴿絕育以控制其繁殖。另一區議員陳志豪則指，有人關注執法人手和力度是否足夠。

7月黃雨期間將軍澳有停車場被淹浸，有私家車車輪頂被淹浸，當時特大暴雨持續數小時並有400毫米雨量。閉門會議上亦有討論相關渠務改善工程，陳志豪引述會上有人關注渠道的排水及去水能力。早前當局組團帶領區議員參觀該處渠務工作，例如清理雜草及開通渠道。被問到與會人士是否認為相關工作仍有不足，他指技術上工作須由當局來做，相信政府正在進行相關工作。

會上亦有談及西貢公路二期改善工程，被問到有關工程「減磅」4.6億元至約27億元，他期望工程盡快推出，但是他指部分路段近民居，希望當局可使用透明的隔音屏障避免遮擋視線。