潭美漸移港西南方 今或掛3號波

【本報訊】颱風潭美已於昨日凌晨進入本港800公里範圍，一號風球會維持至今日，天文台將視乎情況決定是否改發3號風球。天文台表示，潭美昨日穩定向偏西方向移動，若照昨日預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域。展望未來幾日天氣，下周初時將仍有較大風勢及有幾陣驟雨，下周中期天氣會逐漸好轉，早晚稍涼。

天文台表示，預料潭美今早在香港以南約500公里掠過，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，本港今日初時普遍風力不會顯著增強。天文台還表示，一號戒備信號會至少維持至今日早上6時，但隨着潭美逐漸移向本港西南面，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。

今起有雨 下周中轉晴 天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在今日日間改發3號強風信號。

據天文台預測，本港今日有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏24至29度，吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，今日稍後會轉吹東風。受高空擾動及潭美影響，華南西部沿岸有幾陣驟雨。預料一股乾燥的東北季候風補充會在下周中期影響華南，該區早晚稍涼，日夜溫差較大。展望未來幾日天氣，明天初時風勢頗大及有幾陣驟雨，後日將仍有一兩陣驟雨。下周中期天色才會逐漸好轉，早晚稍涼。