匡智會性侵案 組織炮轟遲公布開壞先例

【本報訊】匡智會轄下一間殘疾人士院舍爆出職員懷疑性侵一男一女院友事件，一名38歲涉事男助理舍監被捕，事件在事發後兩個月才公布。有組織代表指當局延後公布事件或造成「危險先例」，剝奪家長及社會的知情權。政府則指社署已向匡智會發警告信，以及將院舍的續牌期由3年縮短至一年，又指須先查清事件主因，才能判斷涉案院舍會否被釘牌。

斥剝奪家長知情權 弱智人士家長聯會主席黃偉雄昨在電台節目中表示，對事件感到憤怒和難以置信，完全不可接受。當局於事發兩個月後才公布事件，造成「危險先例」，擔心若再有類似事情發生時，機構可以任意決定何時公布。他續稱，當局沒有公布涉事院舍資訊，令很多正在為子女輪候院舍的家長產生疑慮，是剝奪知情權。殘疾人士輪候宿舍時間相當長，若獲派曾出現虐待事件的院舍，家長會面臨兩難。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，社署已就事件向匡智會發警告信，並將相關院舍續牌由3年一次改為一年一次。他期望該機構成立的獨立檢討委員會盡快完成工作及提出改善建議，避免同類事件再發生。

同時當局已與業界舉辦「學習會」，期望吸取教訓，加強防範意識。涉事院舍有安裝閉路電視，今次事件是接獲家長投訴後翻查閉路電視揭發，孫認為閉路電視發揮一定功效。

至於匡智會涉案院舍會否被釘牌，孫強調要先查清事件主因，若只是別有用心的人，處心積慮做壞事，就要與機構運作問題分開。他期望機構成立的獨立檢討委員會盡快完成工作，提出改善之處，以免同類事件再發生。另外，對於過去一年另有4間院舍因涉嫌虐待等問題，被社署發警告信，他重申，社署要做好監察角色，發警告信是要告知院舍有不足之處，懷疑違規。