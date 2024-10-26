走塑文化見雛形 次輪管制期未定

研替代品助適應 當局稱不強推會聽民情 首階段「走塑」適應期日前結束，環境及生態局局長謝展寰指「走塑」文化開始逐漸成形，絕大部分食肆也遵守法例。至於何時實行第二階段，即規管塑膠容器及蓋等，他稱已吸取垃圾徵費的經驗，不會硬性訂立時間表，會視乎民意再決定，又透露再與餐飲業界試驗替代產品。環保團體期望當局試驗後訂立生效時間表，勿「試完又試，無咗件事」，助社會提早適應。

即使首階段管制即棄塑膠適應期已完結，但仍有餐廳提供受規管的膠餐具。謝展寰昨在電台節目中表示，相關情況只屬少數，稱環保署初步觀察絕大部分業界已轉用替代品，相信社會逐漸適應，又說許多市民已養成自帶餐具的習慣，單在適應期間，社會已用少約3,000萬套即棄餐具，連帶亦減少塑膠垃圾量。

指從垃圾徵費吸取教訓 但對於第二階段管制的推行時間，謝展寰則指需取決於替代產品的成熟度、價格及社會接受程度等因素，又透露政府正與大型餐飲集團合作試驗替代產品，稱一旦產品技術上成熟，價錢不會離地到令人「嘩」一聲，太過昂貴時，便是適當時機進一步管制。

他承認相關安排是從垃圾徵費的經驗中吸取到教訓，並重申政府重視民意，又說會評估社會的接受程度及減廢回收的參與度，待條件成熟後再推進徵費，於明年中向立法會報告去向，又指目標在今屆政府任期內實行垃圾徵費。他續稱，雖然徵費已暫緩，但宣傳減廢已見成效，自今年1月以來，家庭廚餘的回收量增長4倍，其他可回收物亦增加50%至60%。他又說，政府自6月起開始向公屋住戶每月派發20個指定垃圾袋宣傳教育減廢，自此起公共屋邨回收量增70%，廚餘回收量亦上升一半。

綠領行動總幹事何漢威指樂見當局與業界試驗替代餐具容器，認為有助商家選擇合適產品，但期望試驗後，局方能公布結果及交代走塑路線圖。

環團斥拖延 倡設路線圖 他稱，拖延並不能解決問題，更難改變大眾習慣，又引述物業管理業界指垃圾徵費暫緩後，近期回收量稍降，憂沒有徵費討論下，大眾扔垃圾的習慣打回原形，不再出力減廢。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在今年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟將受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。下一階段則會全面禁止提供及銷售膠杯、碗及飯盒及相關容器蓋。