涉騙上市公司435萬 前非執董及11人明年再訊

疑冒充員工以獲授購股權

12人同被控一項串謀詐騙罪，控罪指他們於2022年4月22日至2022年9月29日期間，與鄭君瑜一同串謀詐騙百家淘客，即不誠實地宣稱該些承授人是百家淘客或其子公司的員工，從而誘使百家淘客向該些承授人授出6,600萬股百家淘客的購股權，而該些承授人本來是不會獲授該等購股權的。交替控罪為串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（即串謀「洗黑錢」），控罪指，12人知道或有合理理由相信某財產（即6,600萬股百家淘客的股份），全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。案件編號：ESCC 2791/2024