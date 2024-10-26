毒情侶男護士認罪罰款 男醫生還押候判

稱為減壓食偉哥 求刺激感揩冰 今年3月一名婦產科男醫生與一名男護士在油麻地登打士街被執法人員截查，揭發兩人疑身攜俗稱「偉哥」的昔多芬、冰毒及冰壺等吸毒器具。人員其後到兩人租住的一個酒店房間內搜查，另檢獲毒品及冰壺等。兩人被控藏毒及販毒等6罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊，兩名被告均認罪。案情透露，男醫生警誡下稱，與男護士是情侶關係。裁判官最終判護士罰款5,000元；醫生則須還押至11月8日判刑，期間為他索取戒毒所報告。

兩名被告分別是柳國豪（31歲，報稱護士）及陳浩霖（32歲，報稱醫生）。兩人共被控6項控罪。其中柳單獨被控一項管有第I部毒藥罪，指他於2024年3月26日，在油麻地登打士街8號外，管有毒藥表第I部所列毒藥；陳則單獨被控藏毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共兩罪，指他管有毒品及管有一個冰壺。兩人另外共同被控管有第I部毒藥、販毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具3罪。

兩人長租酒店藏冰壺 控罪指，兩人於2024年3月26日，在紅磡德豐街九龍海逸君綽酒店3378室，管有毒藥表第I部所列毒藥、販毒及管有一個冰壺。兩人昨日認罪。

案情指，兩名被告乘搭的士途中被執法人員截查，在柳身上搜出8片他達拉非，以及8片昔多芬，陳亦被搜出一個冰壺及數克冰毒。人員其後到兩人長租的紅磡九龍海逸君綽酒店房間內搜查，再搜出多一個冰壺、一些冰毒及第一部毒藥。陳警誡下稱，他當時任職瑪嘉烈醫院的醫生，月薪12萬元，柳是他的男友，他為刺激所以吸食冰毒，這習慣已有約3年。柳國豪則說，由於工作緊張，血壓上升，故服用「偉哥」來緩減狀況。

裁判官指，陳浩霖所藏毒品分量不輕，下令他還押至11月8日判刑，期間為他索取戒毒所報告。至於柳國豪方面，裁判官考慮到他初犯，坦白認罪，判他罰款5,000元。案件編號：KCCC 821/2024