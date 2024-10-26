醫健：醫健寶庫：兒童及青少年的長新冠

新冠肺炎長期綜合後遺症（長新冠）是指在初次感染新冠病毒後至少3個月內持續出現或出現新症狀，且這些症狀是在沒有任何其他可識別原因的情況下，持續至少兩個月。

《美國醫學會雜誌》近期發表一篇文章，指出在患有長新冠的兒童和青少年中，學齡兒童普遍出現神經認知、疼痛和胃腸道症狀，而青少年則會出現嗅覺或味覺上的變化，疼痛和疲勞更為明顯。在香港，患有長新冠的兒童和青少年常見的症狀包括：疲勞、運動量減少、睡眠問題、味覺和嗅覺改變、反應遲緩和心肺功能轉差等症狀。

生活品質較差 心理困擾增加 有關兒童長新冠的發病率估算，會由於不同國家或研究機構的標準各異而有較大的差別。丹麥的一項研究發現約46%的兒童和青少年存在長新冠症狀，而美國的另一項研究發現，符合嚴格的長新冠標準的兒童只有0.2%。一份近期的薈萃分析表明，約有23.6%的兒童和青少年在新冠肺炎後患上長新冠症狀。在香港，兒童和青少年感染長新冠的盛行率估計在4%至20%之間；與健康對照組相比，患有新冠肺炎後的兒童和青少年的生活品質較差，而年輕人的心理困擾更有所增加。

科學研究亦有分析新冠病毒對大腦神經基礎的影響。《自然》雜誌發現，與沒有感染新冠病毒的成年人相比，有新冠病史的成年患者的認知功能下降幅度更大。而《美國國家科學院院刊》最近刊出的文章表明，社會環境因素（例如：與新冠病毒相關的封鎖、學校停課等）也可能對兒童和青少年的大腦發育產生影響。總括而言，長新冠不僅對人類的生物學產生影響，還會損害心理健康。

長新冠是一種真實存在、由生物和社會環境因素驅動的臨床綜合症狀。大多數患者在症狀出現後3至6個月內康復，而接種疫苗可降低患上長新冠的風險。

曹蘊怡醫生

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床助理教授

香港大學李嘉誠醫學院