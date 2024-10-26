塱原生態公園生物多樣性顯著提升

【本報訊】塱原自然生態公園下月9日開幕，議員昨實地考察後指園內的生態系統得到適切支援，相關措施顯著提升塱原的生物多樣性，在秋冬季節雀鳥的數目不但有所增加，更首次發現鐵爪鵐、澳南沙錐等珍貴品種鳥類在塱原的蹤迹。

秋冬雀鳥數增2至4成 議員劉國勳指佔地37公頃的塱原自然生態公園，政府不僅將濕地面積由原來的14公頃擴大至22公頃，包括濕田、水耕田、淺水池和沼澤區等不同生境的多元化生態區亦得到保持。園內的魚塘設有鳥島、塘邊斜坡及淺水區等特別設計，都為雀鳥提供了理想的覓食、棲息及繁殖環境，結果在秋冬季節，雀鳥的數目平均增加約兩至四成，同時黑翅長腳鷸和鵐科鳥類等受關注雀鳥數目亦顯著上升。

園方首次發現鐵爪鵐、澳南沙錐等珍貴品種在塱原的蹤迹，劉指種種努力顯著提升生物多樣性，而保育工作並非只是單純字面上的劃地保護，而是需要積極的投入及管理來促進生態健康發展。他又指，園內設有農業區，出租予農戶進行生態友善耕種，包括有機認證耕作。

塱原自然生態公園將與三寶樹濕地等保育公園連結，構建更完整的生態保育網絡。不過，他留意到園區內的圍欄主要由鋼材及纖維木製成，建議未來可減少使用石屎、鐵等建材，善用發展時一些需遷移的原生態資源及原生樹木，製作園內設施如長櫈、欄杆等，進一步強化園區內原生態特色。