北角東岸公園休憩地近7億工程費 撥款獲批

【本報訊】立法會財務委員會昨通過北角東岸公園主題區公眾休憩用地工程計劃的撥款申請，工程費用為6.936億元，較原先下調2.02億元，當局文件解釋是參考回標價格後更新了估計工程項目費用。北角東岸公園未來將設海濱長廊、極限運動場、互動戲水設施等，為避免噪音滋擾極限運動場的開放時間暫定至晚上10時。

工務小組委員會早前建議將工程計劃提升為甲級，亦同意不建議財委會進一步討論相關文件。財委會昨召開的會議討論相關申請，最終建議在沒有委員反對的情況下通過。原先估計工程項目費用為8.956億元，當局解釋是重新招標的承建商較上次招標為多，回標價格更具競爭性。

避免滋擾 極限運動場晚10關門 當局早前提交立法會的文件指出，東岸公園的3個主題，分別為推廣親水文化、展現活力及打造城中花園空間。當局會透過不同設施提供多元化的活動空間，例如海濱長廊、防波堤觀景台、極限運動場、多用途草坪、互動戲水設施及社區園圃等。

由於早前有意見擔心極限運動場深夜對附近民居構成滋擾，當局指東岸公園極限運動場的開放時間暫定至晚上10時。