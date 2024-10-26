啟德體育園明辦足球賽 政府籲乘港鐵前往

【本報訊】啟德體育園明日舉行首場測試賽，賽事由本地乙組足球黃大仙對西貢，預計約1,000名觀眾會到園內的青年運動場觀賽。政府建議市民盡量乘搭港鐵並由宋皇臺站D出口步行前往，指這是前往比賽場地最快的路線。有區議員預料體育園的測試賽會逐步升級，冀當局及早制訂人流疏散方案，盡量減低區內居民的影響。

政府和園方代表昨到啟德體育園視察各項準備工作，務求明日舉行的測試賽順利進行、人群進場和離場時暢順有序，而政府官員明日亦會到場觀賽，藉此視察測試賽場地硬件的使用，以及比賽完結時觀眾離場的情況並吸取經驗。園方亦已做好一系列安檢測試、離場安排等準備工作。政府續稱，體育園會循序漸進地舉行不同類型的壓力測試，務求明年正式啟用前能夠準備就緒，順利舉行各項文娛、康樂及體育等活動。

有關人群進場和離場的安排，政府建議市民盡量乘搭港鐵到場，由宋皇臺站D出口步行前往，因這是前往比賽場地最快的路線。港鐵已在站內加設不少指示牌，又會進行廣播，提醒觀賽人士前往體育園的方向。政府會在沿途安排人手和指示，確保人流順暢有序。

多名九龍城區議員昨與立法會議員會面，期間亦有反映對體育園人流疏散的關注。區議員林博會後表示，近日體育園附近已就測試賽而加設不少指示，由於體育園最高可容納5萬人，1,000人屬最初階的測試，料日後會逐步升級。為免將來數萬觀眾同時離場而對當區交通帶來沉重負擔，當局宜及早制訂人流疏散方案，如觀眾分批離場等，又或者加強其他交通設施。

區議員促盡快落實綠色運輸 他又指啟德發展區的公共運輸有改善的必要，特別是兒童醫院和啟德醫院，而計劃中的智慧綠色集體運輸系統的走線和車站數目比較「單調」，將來隨着愈來愈多的人口遷入，擔心很快就不敷應用，期望尚在策劃階段的智慧綠色集體運輸系統能考慮延長走線，並盡早落實計劃。