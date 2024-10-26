碼頭店舖十室九空 郵輪客評設施普通

1周3艘泊岸 8000人抵港 本港一周內有3艘國際郵輪停靠，分別是首度來港的銀海郵輪「銀海新星號Silver Nova」、「歌詩達賽琳娜號Costa Serena」日前抵港，昨日再有「珊瑚公主號Coral Princess」，後者進港時，恰與正離港的「銀海新星號Silver Nova」前後腳，兩艘郵輪在維多利亞港「一進一出」，令維港生色不少。3艘郵輪共為本港帶來8,000名旅客。不過，昨早抵港的珊瑚公主號延遲了兩小時才進港，旅客落地後急往尖沙咀等區購物、用膳，有旅客表現興奮，也有人指留港時間長一些更好，而十室九空的郵輪碼頭則有旅客評價設施一般。

昨早約11時半，珊瑚公主號駛進維多利亞港，較原定早上9時會在啟德郵輪碼頭停泊的時間遲了至少兩小時，郵輪緩緩駛往啟德時，一眾旅客早早站在戶外地方或露台，欣賞維港景色及拍照打卡，不少人表現興奮。落船後，旅客熱情未減，有些人剛步出禁區已急不及待拍照留影，部分人則到旅遊發展局的櫃台查詢景點位置及前往方法等。現場有至少10名職員協助旅客，巴士公司亦派員推介旅客乘車直達尖沙咀，遊覽星光大道、尖沙咀鐘樓及天星碼頭，亦有巴士經啟德鐵路站，另有觀塘商場安排免費接駁巴士邀旅客逛商場。

僅逗留數小時 旅客焗棄赴天壇大佛 來自紐約的胡姓廣州夫婦表示，原本打算前往天壇大佛遊覽拍照，但由於抵港時間延遲了數小時，晚上便要再登船，料到時會轉到尖沙咀吃喝，例如品嘗清湯牛腩。他們又指郵輪碼頭交通尚算方便，落船期間的安排亦不錯。首次來港的趙先生則對香港感覺不錯，認為碼頭設施幾足夠，打算四處遊玩，先到尖沙咀。來自洛杉磯的黃小姐亦打算到尖沙咀購物。她說對香港的感覺很好，但指郵輪碼頭設施一般，只作上落船、轉車還可以。

珊瑚公主號只會在港逗留數小時，至昨晚11時離開，前往台灣基隆，之後亦會到日本大阪、東京，再到美國檀香山及毛伊島，終點在洛杉磯，而該郵輪早前在新加坡出發，先到泰國蘇梅島、曼谷及越南胡志明市及芽莊。

展望11月及12月，郵輪抵港次數較暑假略增，11月的船期表顯示有3艘郵輪6個航次停泊；12月則有9個航次。今年共有30家郵輪公司安排旗下郵輪訪港，合共提供約150個航次。