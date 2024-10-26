乙明邨街市水果店2度遭竊 20歲男落網 揭牽涉10案

【本報訊】在本周三及本周四，有賊人趁沙田乙明邨街市關門後，先後兩次潛入同一間水果店爆竊，偷走共約5.5萬元現金。執法部門展開調查，翻查閉路電視片段後鎖定一名懷疑涉案人士，發現有人犯案後把贓物存放沙角邨後樓梯的隱蔽處。

警員隨即展開埋伏，趁目標人士前往上述地點取回贓物時，當場拘捕一名姓張（20歲）男子，同時在該隱蔽處檢獲3把已開鋒的西瓜刀及一部手機。該部手機相信牽涉較早前區內另一宗盜竊案，當時受害者在行人天橋被人從後搶走手機。

共損失財物約7萬元 據悉，疑犯住沙角邨，報稱無業，沒有黑幫背景，相信把贓物藏於同邨梯間以便隨時提取。執法部門經進一步調查後，相信疑犯與區內兩宗爆竊、一宗管有攻擊性武器、6宗店舖盜竊及一宗搶掠案有關，案中損失財物總值約7萬元。疑犯已被扣查，稍後會被落案起訴相關罪名。