肉檔亂象東方早揭示 食環修例無補於事

【本報訊】豬殼隨地擺、老鼠開大餐的事件屢有發生，本報早於2020年8月揭發觀塘秀茂坪街市連日出現「群鼠歎豬殼」，一個肉檔凌晨時分將運抵的新鮮豬殼鋪在地上等待處理，結果被老鼠「食頭啖豬」，情況更持續近一個月，最後涉事肉檔被商場管理方勒令即時停業。數日後本報又發現黃大仙大成街街市同樣於凌晨上演「老鼠大食會」，連累街坊可能慘吃「二手豬肉」。

肉檔隨意處理豬殼事件引起各界回響後，食物環境衞生署終於2022年起加入新持牌條件「補鑊」，要求新領牌肉檔不得存放肉類於店舖外，亦須時刻確保存放環境衞生。然而，短短一年後，本報於2023年6月再度揭發牛頭角兆景商場豬肉舖豬殼周地擺，惹來曱甴及鼠群出沒，更有老鼠在豬殼上爬行，情況相當惡心。如今一年又過去，再有肉檔工作人員被揭「豬殼鋪地、職員任踩」。

去年食物不潔投訴 少於2%定罪 本港食物安全及食肆衞生投訴十分高，議員日前質詢食環署發現，食環署2023年收到有關食物不潔的投訴達6,903宗，但過去3年（即2021年至2023年），因觸犯相關法例而被定罪的個案數字只有82宗、70宗及81宗，顯示去年定罪個案不足投訴總數的2％。

該署解釋，有關食肆食物不潔等投訴作出調查，如有足夠證據，會根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其附屬法例向售賣有關食物人士作出檢控。然而在大部分個案中，由於投訴人不願意出庭作證，往往難以有足夠證據作出檢控。

不過，即使未有足夠證據作出檢控（例如投訴人不願意出庭作證或填寫食物投訴供詞），食環署仍會就投訴個案到涉事處所進行巡查，若發現有違規事項，會採取適當的跟進行動。