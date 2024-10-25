撥亂反正：種族滅絕 英美稱王

聯合國一個委員會日前討論人權問題，澳洲駐聯合國大使代表美國、加拿大等15個美西方國家發言，批評中國在新疆及西藏侵犯人權，打壓穆斯林等少數族裔和不同信仰人士。但今次他們不敢再用上「種族滅絕」一詞，因為眾所周知，全球最大規模、針對穆斯林進行的種族滅絕，現正在中東上演，行兇者為長期獲美西方縱容包庇，以至直接提供軍火支持的以色列。

單計加薩，至今已有超過4萬名巴勒斯坦平民死亡，數以百萬計老弱婦孺流離失所，斷水斷電捱餓。還有近月在黎巴嫩發動的連環Call機及對講機炸彈恐襲、導彈濫炸、無人機暗殺和地面軍事行動，就連聯合國維和部隊也不能幸免。正如中國常駐聯合國代表傅聰駁斥，當今最需要關注的人權局勢無疑是加薩，澳洲與美國等對這個人間煉獄輕描淡寫，對於和平安寧的新疆則大肆抹黑，再次刷新世人對雙重標準的認知下限，所謂的「保護穆斯林人權」實為最大謊言。

講到歷史上的大規模種族滅絕，美西方向來都是嚴人寬己，對敵人、自己人和不同種族、宗教抱持雙重標準，不斷將納粹德國屠殺猶太人掛在口邊，偶爾也會提下已滅亡的鄂圖曼帝國針對亞美尼亞基督徒的迫害，但對於現時的盟友日本當年的南京大屠殺、現時的加薩煉獄，以至美西方自己對美洲、非洲及澳洲原住民施行的種族和文化滅絕，則往往避重就輕，着大家寬恕和放下。

近日英王查理斯訪問澳洲，在國會演說期間有原住民議員在台下抗議，控訴英國當年對澳洲原住民犯下的種種罪行。美西方傳媒形容這是查理斯訪澳行程的一段「小插曲」，查理斯當然亦未有即場為自己祖先的所作所為道歉，就像無事發生過一樣。