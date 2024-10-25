自成一家：香港最大的詐騙黨

香港回歸後有4場重要的社會運動，依次為2003年的反廿三條大遊行、2014年的佔中、2016年的旺角暴動，以及2019年的反修例運動。許多人認為反修例運動的影響最大，不過佔中一改港人以往和平示威的模式，變為「違法達義」的激進抗爭，為日後年輕人走向暴力埋下種子，對香港的衝擊才是至為深遠。

今年是佔中10周年，「佔中三子」之一的戴耀廷因涉嫌串謀顛覆國家政權罪行正被還押，陳健民和朱耀明則先後前赴台灣生活，並在近期不斷公開露面，暢談佔中期間的點點滴滴，又聲言只要港人心不死，香港仍有希望云云。這種言論甫聽好像很感人，實際上和坊間的宗教詐騙沒有分別。

道理很簡單，當你提出一種主張，試圖游說別人信奉的時候，這個倡議一定要具體而且能夠證明真假，才會有意義。譬如政府提出5年內興建20萬個住宅單位，用5年時間解決香港的房屋問題，5年後就可以驗證政府的政策是否到位。反之，若你提的看法「不可證偽」，例如提議放血醫治癌症，成功的話大讚這個手法有效，失敗了則歸咎病人已病入膏肓，神仙難救。這種莊閒通吃的主張根本沒有說服力，純粹是在忽悠別人。

香港反對派人物聲言黃絲未來還有希望，卻沒有定出明確的時間表，從科學的角度看，這種主張就是「不可證偽」，很像宗教騙徒，不斷提出美好的未來騙人。所以我說反對派是香港最大的詐騙黨，很多潛逃到海外的政治人物說白了只是政治騙徒，意圖哄騙支持者延續自己的影響力。當然，你可以說信念是個人感覺，信不信是個人的事。但若有大批人對這種虛無縹緲的政治主張深信不疑，社會就很危險了。前幾年的香港是很好的例子。