冰鑑春秋：跟年輕人距離更遙遠

民進黨發言人吳崢上節目時自爆，自己與政策會執行長王義川是民眾投訴的常客，黨主席賴清德還在中常會為此特別訓斥兩人，強調政治人物要培養專業能力，政治路才能走得長遠。

據說賴清德非常重視民眾打電話投訴的內容，每周中常會都會拿陳情表做討論。賴清德在會中說，許多民眾投訴王義川與吳崢在民進黨的直播節目中不是吃就是玩，應要好好講政策，點名王義川自己就是政策會執行長，應該要有專業形象，而吳崢身為發言人，如果只是這樣就太可惜了。

吳崢爆料的目的，顯然是想強調賴清德關心輿情，對任何陳情都不放過，也對細節相當在意，藉此凸顯他的領導風格，鋪陳出賴是一位貼近民意的好領袖。然而吳崢沒想到的是，他的一番話，恐怕會讓年輕人與賴清德的距離更加遙遠。

早在去年競選期間，賴清德與民進黨便發現年輕人對民進黨的支持度大幅降低，為了挽回年輕選票，當時賴清德便積極做網絡節目，想要博得年輕人的好感。沒想到一系列影片出爐後，點閱率與社會反應都不如預期，遠遠落後於深獲年輕族群喜愛的柯文哲，也讓賴清德成為史上青年得票最低的民進黨總統候選人。上任後的賴清德仍不死心，要吳崢與王義川做直播節目吸引年輕人，可惜情況仍舊不佳，結果賴就把事情怪到兩人在節目中又吃又玩上。但賴清德根本搞錯方向，問題的癥結在根本找錯人，這兩人就不是多數年輕人會喜歡的類型，所謂「請鬼拿藥單」，只是自尋死路而已。

自己不懂網絡所託非人，還冥頑不靈地以為親自指點江山，就可以扭轉乾坤，其實真正缺乏專業能力的就是賴清德自己！再繼續這樣指導下去，只會讓年輕人離民進黨更遠。