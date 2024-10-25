筆下風雲：南韓如何搞熊貓經濟

潮興「熊貓經濟」，但熊貓經濟怎樣搞才會賺錢？最近南韓一齣熊貓紀錄片，在當地以至港台票房皆開出不俗成績，內容講述當地第一隻自然受孕誕下的大熊貓女「福寶」回歸中國的故事，從中令人驚嘆：原來熊貓經濟可以咁樣玩！

福寶今年4歲，踏入生育年齡，加上國際法例亦有規定，外地出生的熊貓必須返回中國。紀錄片講述兩位飼養員跟福寶的感情，為照顧和送走福寶費盡心思，流了不少眼淚，甚至親自坐在運送福寶回國的籠中，感受一下福寶是否舒適。真情實感打動無數觀眾，在福寶回國當天，數千南韓民眾冒雨夾道相送，不少人淚流披面。

福寶貴為全球第四大最賺錢的熊貓，根據愛寶樂園營運商三星報告，2021年福寶展出後，該樂園收入同年增至770億韓圜；2022年增至870億韓圜；2023年再增至1,240億韓圜。在確定返回中國後，民眾蜂擁至樂園跟福寶告別，今年第一季度的初步收入狂飆至1,260億韓圜，即9,130萬美元，創有史以來最高。

福寶之所以擁有絕高「鈔能力」，源於樂園的營銷策略實在高明。福寶誕生於疫情時期，遊人無法入館，兩名飼養員遂開設社交平台帳號，每日上載福寶可愛視頻，更不時開Live，至今累積破億點擊率。網民除了親眼目睹福寶成長，兩名飼養員跟福寶的有愛互動，更令人增加投入感。

雖說養熊貓無非為了賺錢，但兩名飼養員的確為福寶付出真愛，親手做禮物、親手餵食、親手按摩、跟牠玩耍，甚至攬住福寶來錫，而福寶亦彷彿聽懂人話，懂得回應，令受眾能投入其中，願意付出鈔票入場和購買周邊產品。關鍵是當中必須有真情、有互動，香港做不做得到？