強詞有理：日出對日落

沒有比較就沒有傷害，金磚和G7的最大分別是：前者建立在互惠互利的合作基礎上，成員國之間互相尊重，地位平等，沒有高低貴賤之分；後者純粹由美國操控，居高臨下，發號施令，其他成員國只能聽從指揮。近年西方一直在挑撥金磚國家尤其是中俄關係，指中國通過金磚等國際組織加強與全球南方國家的聯繫，以提供替代美國主導的世界秩序的方案，並指俄羅斯已淪為中國的「小弟」甚至「附庸」。對此，俄羅斯總統普京反唇相譏，形容歐洲國家已淪為美國的「拴着皮帶的小狗」，而俄中則是擁有建立在平等基礎上的獨特雙邊關係，不是「長輩與晚輩」的關係。

普京沒有說錯，中俄關係是完全平等的，並不存在誰高誰低的問題。反觀歐洲國家漸漸失去自我，一切唯美國馬首是瞻，往往不惜以自身利益來迎合美國，維護美國霸權。法國和德國經常強調「戰略自主」，不過是空談罷了，歐洲國家一日無法掙脫美國的皮帶，就只能乖乖聽令，不是小狗，勝似小狗。特別是G7，基本上已淪為美國傀儡，不再具有領導世界的能力和角色。

曾幾何時，G7經濟總量佔全球七成以上，成為主導世界的唯一力量；而如今，G7經濟總量全球佔比已降至三成多，而且還在持續下滑，低處未算低。金磚崛起，G7衰落，形成鮮明對比。按照普京的說法，金磚國家的GDP已達60萬億美元以上，輕鬆超過了G7。是的，以購買力平價計算，金磚經濟總量早已超過G7，未來雙方距離還會持續擴大，這也正是金磚愈來愈受發展中國家歡迎的主要原因，也是G7國際地位和影響力每況愈下的根本所在。

根據國際貨幣基金組織預測，未來幾年世界經濟增長將更加依賴金磚國家推動，而不是西方國家，單是中國對全球增長的貢獻就超過G7所有國家的總和，幾乎是美國的兩倍。由此可見，這些年美國不擇手段遏制打壓，不但無法阻止中國發展，反而使自身經濟遭到反噬，漸漸失去世界秩序的主導權。

中國國家主席習近平在這次金磚峰會上提出五大目標：和平金磚、創新金磚、綠色金磚、公正金磚、人文金磚。相對於美國將G7當作政治工具，一味鼓吹對抗，可謂高下立判。正如有人形容，如果金磚國家是「日出俱樂部」，那麼G7顯然就是「日落俱樂部」。