龍吟虎嘯：這事要讓美深切感到

美國對是否出兵參戰援台一直玩「模糊」，不置可否。大陸何時發動對台「武統」也一直「模糊」，沒有時間表，只有不斷軍演及各方面的施壓。台灣當局對這兩個「模糊」只能猜測不已，戰戰兢兢。

對台灣而言，搞清這兩個「模糊」是有致命意義的。如果台灣當局搞清了美國會出兵參戰「護台」，它會「倚美謀獨」，勇氣大增，不用害怕大陸何時「武統」及軍演壓力；如果它搞清了美國不會出兵護台，那麼就大有可能對大陸的軍演圍台施壓繳械投降，更害怕哪一天大陸「武統」天降，逃命晚矣！

美國之所以玩「模糊」，是因為壓根兒不想為台灣這枚棋子「賣命」。美國從來是讓台灣作棋子為它賣命的，且賣命無效後，就會棄之如敝屣，怎麼會為「救台」把自己的命搭上呢？為台灣賣命，山姆大叔怎麼會幹這樣的傻事呢？除非山姆大叔又傻又瘋了，還以為自己出兵和共軍打仗一定能贏，一定能使自己從兩岸戰爭中獲取更大利益。當然，這個世界無奇不有，不排除美國上層作出這樣愚蠢而瘋狂的誤判。大陸對台「武統」，是做好了美國出兵干預和北京開戰的準備的，台灣當局也時不時的對美懷着僥倖心理。只不過，在現階段美國還沒有犯傻和發瘋之時，它還是在「理性指導」下玩「模糊」的。

對此，北京看得很透，不管山姆大叔怎麼玩「模糊」，出兵不出兵，是否與北京交戰，大陸的「武統」準備程度是不受影響的，是立足於和美帝在台灣問題上打一仗、打勝仗的，是立足於這場仗不只是在中國家門口打、在台海打，而是要在東亞、東海、南海、關島、西太平洋所有美軍基地的範圍打，摧毀美軍。中國只要做好這樣的準備，讓美國付出它付不起的代價和機會成本，才能大幅度提高阻嚇、制止美國犯傻和發瘋的可能。

現在大陸還沒動手，也還在「模糊」，就是要做好充分準備，要讓美國深切感到出兵的慘痛！