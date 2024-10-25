坦言集：烏克蘭悲劇

烏克蘭總統澤連斯基在歐洲推銷他的勝利計劃，開始聚焦兩點，一是烏克蘭要盡快加入北約，二是另一選項是烏克蘭發展核武。前者用北約憲章使北約各國陷入為烏克蘭作戰的陷阱，以此保障烏國的安全，也可藉此讓烏克蘭侵進俄羅斯時，北約要與俄國開戰。後者是讓烏克蘭有核威懾，以鎮壓俄羅斯的攻擊。原本俄羅斯是用核威懾來抑止北約參戰，如此便轉變成烏克蘭的核敲詐。

澤連斯基的建議應有美國的首肯，主要是借烏克蘭逼歐盟就範。但用烏克蘭的核武來對抗俄羅斯的核武，抵銷俄國的優勢，更且讓烏國可放膽放手與俄作戰。這與讓烏克蘭加入北約同一效果，目的是把烏克蘭變成美國的僱傭軍，作為攻擊俄羅斯的打手，甚或可為美國轉戰其他戰場。

澤連斯基政權已變成專政獨裁，拒絕進行早已過期的選舉，他的政府與國會已無人民的民主授權，也不向烏克蘭社會的利益負責，與烏克蘭的民意愈走愈遠，從野蠻徵兵活動便可見到他們已與烏克蘭人民對立。

烏克蘭獨立時有5,000多萬人口，是俄羅斯以外最發達的前蘇聯加盟共和國。但獨立後經過民主化和市場化，卻在21世紀淪為歐洲最窮國家，人口流失上千萬人。2014年後與俄國衝突加劇，2022年爆發戰爭，人口跌至不足2,000萬，戰死戰傷的有幾百萬人，經濟與社會破壞，一整代的青壯男丁在戰爭中傷亡，家庭、社區崩裂，經濟靠美西方援助，國土資源大部分抵押給西方企業和軍火商。即使現在停戰，烏克蘭的破損，應該是幾十年也難修復。

澤連斯基與美國為了他們的政治與經濟利益，把烏克蘭這個國家毀滅，連烏克蘭的東正教也在被迫害之列。當權者愈來愈多，更拿外國護照，家人在歐美工作生活着。烏克蘭變成了戰場，也因此淪為廢墟，俄羅斯民族的起源地，從而被消滅成為歐美與俄羅斯的緩衝區，乃至滅俄行動的橋頭堡。總的使人難忘拿破崙、反蘇聯革命的西方聯軍和納粹德國攻俄的歷史。

這麼多年來，歐美西方還是要消滅俄羅斯，不惜犧牲其他國家和民族，波羅的海3國、芬蘭和波蘭是愚蠢地參與。歷史的經驗卻是俄羅斯民族和它的聯盟並不容易被打敗，反而攻俄不成，歐洲後方作亂。把本可吸納入歐洲的俄羅斯排斥，反成歐洲自毀前途的結果，歷史是不會欺騙人的。