撞車復失控 貨Van公路中翻側

【本報訊】一輛客貨車於昨日早上約9時，沿新田公路往上水方向駛至石湖圍對開時與一輛私家車相撞，客貨車失控在路中翻側，姓林（71歲）司機及姓黃（54歲）男乘客被困車內，姓鍾（21歲）私家車司機報案求助。救援人員趕至將林、黃救出，他們分別手腳和額、以及腳部受傷，由救護車分送北區和威爾斯親王醫院治理。意外原因待查，現場往上水方向交通一度受阻。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示私家車沿快線行駛，期間疑失控追撞中線的客貨車，並將其撞至衝向慢線，繼而撼及路邊防撞欄，最後向左翻側橫亘路中，期間現場揚起一陣沙塵。

另外，昨晨約8時半，粉嶺公路往元朗方向近古洞村對開有5車相撞，涉及一輛小巴、3輛私家車及一輛客貨車。事故起因是客貨車駛至上址時，懷疑收掣不及撞向前面兩輛私家車，後至的小巴和另一輛私家車，亦疑未能及時煞掣撞埋一堆，釀成5車串燒。客貨車被推撞至快線石壆，夾在一輛私家車及石壆中間，姓陳（41歲）司機未能打開車門，需由救援人員到場協助脫困，他沒有受傷。不過，客貨車上3名（41至44歲）男乘客，分別頭、耳及手腳受傷，另外姓陸（58歲）小巴司機頸痛、及一名姓唐（65歲）私家車女乘客頭暈，5名傷者亦分送北區和威爾斯親王醫院治療。