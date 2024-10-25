68歲男後腦着地亡 73歲翁涉謀殺被捕

元朗街頭推撞釀命案 人稱「醉貓」的六旬漢於上周四，在元朗街頭因故與一名七旬翁爭執推撞，他以拐杖襲擊對方時疑遭推跌，後腦着地受傷送院，二人俱涉嫌「在公眾地方打架」被捕。詎料，醉貓留醫期間情況惡化，延醫一日後宣告死亡，執法部門經進一步調查後，本周三再以涉嫌「謀殺」罪拘捕該名七旬翁。有街坊透露，醉貓因酒後鬧事而神憎鬼厭，不時因小事與人衝突，疑犯則屬「好好先生」，難以相信他會故意殺人。

喪生男子姓林（68歲），獨居天水圍天慈邨。上周四下午約5時半，執法部門接獲報案，指兩名男子在康景街公廁對開打鬥，警員到場發現林男倒臥地上，其頭部受傷，當時仍然清醒，交由救護車送往博愛醫院治理。經初步調查後，懷疑林男與一名姓陳（73歲）老翁因瑣事爭執，雙方曾互相推撞，期間林男疑被人推撞並跌倒地上。因此二人涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，陳翁獲准保釋候查。

街坊指疑犯是好好先生 豈料，林男其後情況惡化陷入昏迷，並轉往屯門醫院留醫，惜延至上周五下午4時51分證實不治。執法部門遂將案件改列作「謀殺」，並安排為死者進行驗屍，以確定其死因，同時本周三在元朗區，再以涉嫌「謀殺」拘捕陳翁，他已被扣留調查。

有在康景街公廁附近「打躉」的街坊目擊事發經過，並指林男花名「醉貓」，當時他在公廁外大樹下與陳翁爭執，林男以拐杖施襲，陳翁因此出手擋格，林男後退時失足跌倒致後腦着地。

街坊朱小姐則指，林男曾多次因醉酒跌倒受傷，她多次為其報案，林男亦有一名胞弟，她曾經將情況向其反映，惟對方只叫她報案，似乎不願理會林男。

有街坊續指，林男經常酒後鬧事，又因瑣碎事與人衝突，不分男女見人就打，因此神憎鬼厭。至於陳翁則人稱「阿德」，是街坊口中的「好好先生」，大家均表示不相信他會故意殺人。另外，據林男的鄰居表示，林男入住天慈邨約一年，平時絕少回家，就算返家亦有一名女親友陪同，林男罕有在家中飲酒、吵鬧或滋擾街坊。