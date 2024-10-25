盜同事病人財物 拘養和實習護士

【本報訊】執法部門在上月19日接獲一名病人報案，指他入住灣仔區內一間醫療機構期間，遺失一部放置在病床附近、約值1.5萬元的手機。該部門其後再於本月17日至19日分別接獲上址4名住院病人報案，指他們收到信用卡服務中心的通知，得悉其信用卡遭人盜用，他們檢查放在床頭櫃的錢包時，始發現其信用卡及現金遭人盜去，各自損失一萬多至4萬多元。據悉，案發於養和醫院。

偷手機現金 連刷卡涉款11.6萬 警員經調查後，發現5名涉事病人在留院時住在同一樓層，而涉案的欺詐交易地點包括多間不同地區的電話產品商店。透過情報分析及翻查大量閉路電視影片，尤其是對比疑犯盜用信用卡時的片段，以及該醫療機構內的片段，警員相信連串案件是一名單獨犯案的27歲實習男護士，並於前日中午時分，以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」將他拘捕。

調查顯示，被捕人士正在該機構就讀二年級的護士課程，本身相信無債務問題。有人犯案時會於該機構內徘徊，留意有無乏人看管的財物，並趁病人離開床位等待時機出手盜竊。

警員在疑犯身上搜獲屬於另外4名醫護人員的5張信用卡，有理由相信他在前日早上工作期間，於職員更衣室內偷取該批信用卡，而警員與信用卡中心核實後，確認尚未有被盜用的情況。另外，警員亦在疑犯的住所起出懷疑其犯案時所穿的衣物、部分受害人被偷走的信用卡及購買單據等。根據調查，案中9名受害人合共損失約11.6萬元，被捕人士現正被扣查，案件有待進一步調查。