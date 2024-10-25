男嬰身亡 警員父否認虐兒 控方指被告疏忽

阻哭喊冚被蓋全身 事隔5年案件開審 油塘一名9個月大男嬰，於2019年初在油翠苑單位內暈倒，其後證實死亡。事隔5年，任職警察的男嬰父親，於今年6月被落案起訴一項虐兒罪。男警不認罪，案件昨在觀塘裁判法院開審。被告於警誡下坦承，事發當日凌晨，男嬰持續哭泣，為了讓男嬰入睡，故把冷氣被冚到男嬰全身。兩小時後，卻即見男嬰臉部發白嘴唇變紫，沒呼吸脈搏。控方坦言事件是悲劇，不反對被告確對死者愛護有加，惟檢控基礎是被告疏忽。

被告為42歲蔣定邦。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在鯉魚門道油翠苑漾美閣一單位，故意襲擊、虐待或忽略約9個月大的蔣天晴。承認事實指，被告於2006年開始任職警察。

辯方昨表示，希望能夠傳召死者的母親作證，讓她講述被告對死者如何愛護有加，及死者死前不久，她曾指示外傭餵死者食藥。不過控方認為，相關證供可由外傭口中獲取，又指控方不反對被告愛護死者，檢控基礎在於被告疏忽。至於被告行為是否構成死者死亡，控方則不會依賴。裁判官同意控方說法，但稱如有需要，相信控方會協助傳召死者母親讓辯方盤問。

冷氣被「撻落去」 一周兩次 庭上播放被告跟警方進行的錄影會面。被告稱，他跟妻子育有3名兒女，大女在2016年出生，2018年妻子誕下一對孖仔，死者是大孖，夫婦另聘請了女傭在家工作。一般他會跟死者睡於客廳梳化或床墊。被告又稱，平時若死者凌晨時分哭泣，他會用4種方法處理，包括餵奶、用奶嘴、抱他，及用冷氣被「撻落去」。

被告續指，2019年2月19日凌晨2時許，死者哭喊，由於前3種方法無效，他遂用冷氣被蓋死者全身。他當時見到死者頭頂，但沒留意冷氣被是否貼着死者的臉。到凌晨4時許，被告醒來，掀開冷氣被，即見死者嘴唇發紫、「塊臉白晒」，他抱起死者，死者吐了啖奶到他身上。他嘗試拍醒對方，惟死者沒有反應，之後更發現兒子沒呼吸脈搏。

被告強調，將冷氣被蓋到死者身上，是避免死者受長開的廁所燈的燈光影響，讓他睡覺；又謂冚被「無咩特別技巧」，這種方法於2018年12月開始用，約一星期會用兩次。案件編號：KTCC 1219/2024