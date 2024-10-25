醫健：職場健康：辦公室小吃大健康：如何挑選健康零食？

不少上班一族會在辦公室準備一些零食，嘴饞時可以解「口癮」，或者肚餓時可以充飢。但是，好多零食例如薯片、糖果等都是高脂、高鈉（鹽）和高糖，有損健康。我們如何在享用零食時，既可保持健康又能滿足口腹之欲呢？

一個有「營」的零食組合，不僅可以有助穩定血糖，令身體充滿能量，同時又可以滿足一時的嘴饞。選擇零食時，應該要包括碳水化合物，同時搭配蛋白質或健康的脂肪。

蔬果果仁乳製品 食得有營 蔬果類的零食例如新鮮的蘋果、香蕉、番茄仔可為身體提供多種營養素，例如各種維他命及礦物質，而且蔬果含較高水分，可生津解渴。而脆口的低鹽或無鹽果仁類零食就含有豐富的不飽和脂肪酸及纖維，不僅對心血管健康有益，還可以幫助腸道蠕動。此外，乳酪、牛奶、芝士等的乳製品類零食中則含有豐富蛋白質及鈣質，有助我們維持肌肉及強化骨骼，預防骨質疏鬆。

雖然以上3類零食相對健康，但我們亦要注意進食的分量和時間，不應將零食代替正餐，而零食的進食時間可以安排在兩餐正餐的中間，便不會影響下一正餐的胃口。亦要留意避免選擇含高脂肪 （如薯片、威化餅、蛋撻、牛油曲奇等）、高糖分（如朱古力丶汽水丶蛋糕等）及高鹽分的零食 （如南乳花生丶醃製涼果如話梅等）。購買零食時，要留意零食是否有進行加工及添加調味料；查看一下包裝上的營養成分資料，包括脂肪、鈉（鹽）、糖分的含量，從而選擇較低脂、低鈉（鹽）和低糖的零食，既可以食得有「營」，又可以在忙碌的工作中緩解一下疲勞。

職業安全健康局

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