刀匪挾持3工人 劫值2500萬手機

【本報訊】前晚約11時半，兩男一女（22至42歲）在觀塘鴻圖道1號一樓停車場，將49箱共5,200部、總值約2,500萬元的手機搬上客貨車時，突然兩輛私家車駛至及跳下7名大漢，分持利刀及鐵錘向事主們指嚇打劫。匪徒以繩索和膠紙紮起3名男女事主的雙手，並將3人分別押上客貨車及兩輛匪徒的私家車，然後由客貨車拍卡首先出閘離開，兩輛私家車則尾隨衝閘絕塵而去。3車其後駛至大埔林村一停車場，匪徒遂將客貨車上的手機搬上該兩輛私家車，然後棄下客貨車和3名事主逃之夭夭。