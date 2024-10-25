刀匪挾持3工人 劫值2500萬手機
【本報訊】前晚約11時半，兩男一女（22至42歲）在觀塘鴻圖道1號一樓停車場，將49箱共5,200部、總值約2,500萬元的手機搬上客貨車時，突然兩輛私家車駛至及跳下7名大漢，分持利刀及鐵錘向事主們指嚇打劫。匪徒以繩索和膠紙紮起3名男女事主的雙手，並將3人分別押上客貨車及兩輛匪徒的私家車，然後由客貨車拍卡首先出閘離開，兩輛私家車則尾隨衝閘絕塵而去。3車其後駛至大埔林村一停車場，匪徒遂將客貨車上的手機搬上該兩輛私家車，然後棄下客貨車和3名事主逃之夭夭。
從本報讀者提供現場「天眼」拍下行劫經過的影片，見到其中兩名均穿白衫男子踎於客貨車車尾處理手機，突然二人站起身向車頭察看情況，未幾即見兩名持刀匪徒現身，兩名男子轉身逃走，其中一人被匪徒抱住挾持，另一人則跳上卸貨平台拔足向大廈內逃走。另一名匪徒見狀疑因猶豫未有跳上平台。挾持一名男子的匪徒隨即打手勢指令對方快追，因此該匪徒跳上卸貨平台窮追，身後另一名匪徒也現身一同追趕逃走的男子，相信該男子最終被匪徒追及。至昨日凌晨零時許，一名28歲男子向執法部門報案，指與負責搬運電話的員工失去聯絡。其後，3名男女事主也掙脫綑綁報案，他們均受輕傷，惟毋須送院。執法部門昨日凌晨約1時40分在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩輛私家車，卻未發現該批手機。
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