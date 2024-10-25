東呼即應：當眾倒尿落坑渠 缺德司機零畏懼

【本報訊】如果換換字眼就真的可以將問題「四両撥千斤」就真的好了。《東呼即應》留意到網上流傳片段，一名司機拿着一大個「尿袋」，一手倒落坑渠。其實「司機倒尿」並不是今時今日的事，早於2009年本報已報道「司機隨街倒尿 食署縱容」，2017年亦曾報道職業司機花圃倒尿，事件引起立法會議員關注。

食環懶惰成風 難見檢控 當時的衞生官員就表示，如果食環署執法人員目擊有人在公眾地方棄置廢物，包括傾倒污水，可以根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》檢控有關人士違例棄置廢物而毋須檢取證物。若未能確定被傾倒的液體是否扔棄物或廢物，便需要檢取證物，以檢控涉嫌違例人士，此時可以尋求警方協助。

但有留意新聞的也知食環躲懶，本報踢爆過，審計署亦點名批評過，旨意食環對破壞香港環境衞生人士進行執法成效如何，影片亦已經道出了答案。既然解決問題不力，將問題「簡樸」化又成不成呢，譬如說片中人是否真的「倒尿」呢，抑或他只是「我係倒忌廉」，加多一句「少食環，少食環，幫我解疑難」，那觀感便會很不同了。