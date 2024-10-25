45%受訪中學生開學壓力偏高

【本報訊】香港青年協會昨日公布「青年精神健康狀況」調查，發現逾6,000名受訪中學生當中，有45%反映開學壓力偏高。在10分滿分的評分中，自評有7分至10分壓力指數，主要與學業有關。

逾6成現抑鬱情緒表徵 另外，逾61%受訪學生的抑鬱指數超過16分，即已出現抑鬱情緒表徵，反映中學生抑鬱情緒問題普遍，其中即將應考文憑試的中六學生抑鬱指數最高，平均達22.3分。青協督導主任（青年輔導）陳英杰就指出，學生與他人的「聯繫感」愈高，抑鬱指數就愈低，故青協推出「同傾‧同行」平台，冀提升青年聯繫感，為有需要人士提供情緒支援。

陳英杰表示，是次調查結果反映，青年面對精神健康問題，往往不敢向身邊人求助，亦因對精神健康服務的認知度不足，令潛在青年精神健康問題難以被察覺。

他呼籲家長、社工及青年工作者加強與青年聯繫，及早識別有需要個案，同時透過教育提高公眾對精神健康的認知，為相關服務「去標籤化」。

為應對問題，青協推出「同傾‧同行」一鍵式平台，支援6歲至29歲輕度及中度精神健康困擾青年。有需要人士可於服務時間，在該平台以文字、語音，或者面談的形式與輔導人員溝通。同時，青協亦會在平台上提供「全健活動」資訊，方便青年就精神健康問題自助及求助。