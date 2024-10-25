調查：打工仔今年平均加薪3.5%

【本報訊】本港有大學與內地相關研究中心，在今年7月至9月期間，展開粵港澳大灣區薪酬及福利調查，發現在91間香港機構當中，本年度平均薪金調整幅度為3.5%，較澳門的2.7%及廣東省城市的2.3%高，調查亦發現應屆大學畢業生平均入職月薪為19,806元，各行業較2019年已累計上升27.8%至45.3%，當中生產、銷售、工程、人力資源和行政、市場拓展等職位均錄得三成半以上的較高升幅。

應屆大學畢業生月薪逾1.9萬 浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心等，在7月至9月間收集約280份問卷，其中91份來自香港機構，超過7萬名僱員參加，涵蓋建築、教育、工程等11個行業。調查亦發現在91間香港機構當中，有5間機構凍薪，另外86間機構整體實際調整加幅介乎3.7%至4.1%，27%機構則預測下年度各職級的整體調整幅度介乎3.8%至4%。

人事變動方面，調查數據顯示今年本港企業的僱員平均流失率介乎9.1%至23.8%，職級愈高平均流失百分比愈低，大多人在離職時會考慮「晉升及發展機會」和「薪酬」，其中移民已經連續4年成為高級行政人員的第3位離職原因。另外有過半數機構有員工為非自願離職，大部分職員因為合約完結不獲續約，以「房地產及物業管理」最多。