港出土恐龍化石 料屬蜥腳類或鳥臀類

【本報訊】本港日前首度發現恐龍骨骼化石！負責研究的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員裴睿估計，化石屬於白堊紀時期的蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍，惟詳情要待所有樣本採出後，再作進一步分析，暫難以預計公布結果所需的時間。發展局文物保育專員蔣志豪表示，研究及工程人員昨日上午已登島，切割相信有恐龍骨骼化石的岩石。不過赤洲島浪大，日後採集進度要視乎天氣是否允許登島。

昨登赤洲島切割岩石 裴睿表示，今次的發現有助了解恐龍生活習性，亦可幫助分析香港的古地貌、生態等。他指出，地球上最多恐龍的時期為侏羅紀及白堊紀時期，而本港的白堊紀岩層多位於東北面，白堊紀距今約1.46億年至6600萬年前。發現化石的赤洲島，附近的其他島受植被及岩石暴露程度影響，相信在其他島發現化石的可能性較低。

古脊椎研究所副研究員趙棋昨在公眾講座中表示，收到樣本後在內地實驗室用先進設備將化石切片，再透過顯微鏡拍下數百張相片，成功發現恐龍骨骼特徵，確認樣本為恐龍骨骼化石。