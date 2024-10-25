先抵阿根廷飽覽名勝 再闖南極破冰

【本報訊】今次涉及爭議的南極遊學交流團為期13天，學生先經巴黎轉機飛往阿根廷布宜諾斯艾利斯，並會在當地遊覽五月廣場、科隆劇場等首都名勝，之後再飛往烏斯懷亞登上南極郵輪「海洋新星號」行程中有約4日會在船上度過，途經合恩角、德雷克海峽及南極洲，參加者會在觀景大廳及甲版觀察海鳥以至鯨魚等各種野生動物，並會乘坐橡皮艇登上南極洲，觀察企鵝和海豹等生物。

回港前赴智利法國等地 離開南極洲後，參加者會乘坐飛機經智利蓬塔阿雷納斯、聖地牙哥、巴黎轉機返回香港，期間會於當地進行觀光遊覽。在出發前，學生亦要參加多場講座及課堂，包括於今年3月舉辦以南極生態及環境為主題的講座暨工作坊，參加者亦要參與多堂與海洋生態、地理環境、極地知識等主題的課程，以及西班牙語文課程。

港澳培正小學去年亦曾舉辦天價考察團，學生及家長親子同行到北極「研學」，收費18萬元，當時亦引起社會熱議，團費當中七成是用作租「破冰船」，運載師生、家長及校友安全地到達指定地點做研究及採樣。