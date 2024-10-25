8萬元天價遊學 爆不公遴選內幕 校方反駁

家長稱僅4生獲通告 「其他人參加機會都冇」 瑪利諾神父教會學校參加團體舉辦南極遊學交流團引發風波，有家長向本報透露，為期13日的南極遊學交流團，叫價8萬元，將於下月底出發，校方資助學生三分之二金額，但遴選方式卻極不透明。該校只向4位學生發出遴選的通告，直言：「其他學生連參加遴選嘅機會都冇！」對其他學生不公平，質疑即使其他遊學團，以至秋季旅行都會發通告通知家長，為何今次又會「特事特辦」？批評校方剝削了其他學生參加活動的權利。校方則解釋活動公開予全校中四及中五學生申請，最後有4名學生獲校方推薦。

家長李先生（化名）指，除遴選不透明外，該交流團更爆出疑似挪用公帑疑雲，學校2023/24年度的全方位學習津貼計劃中列出，校董會就南極交流團於全方位學習津貼批出3萬元的資助，李先生就指在人選落實後津貼額突然增至每名學生資助5.3萬元，質疑餘下共7萬多元從何而來。校方指在最初階段時曾預算會以全方位學習津貼資助該遊學團的部分費用，其後認為由學校所接受的專項捐款作為資助來源更適合，校董會討論及批准後決定三分之二的團費由學校所接受的專項捐款資助，不使用全方位學習津貼作為該遊學團的資助來源。

指已公開予中四中五申請 至於被家長指控遴選方式不透明，校方就指活動公開予全校中四及中五學生申請，先按報名學生對綠色教育推廣發展的認識和抱負，再考慮其學術成績和品行進行甄選，最後有4名學生獲校方推薦代表本校參與由主辦單位舉辦的訓練。另一名中六學生的家長陳先生（化名）則反駁指，校內絕大部分家長至今都不知有南極遊學交流團一事，「可能都係得十幾個家長知」，更特意翻查電子通告紀錄及詢問其他家長，確認絕無收過任何一份與南極遊學交流團相關的通告，他指是否參與遊學團應由家長決定，校方亦應通知家長。

家長促交代資助從何而來 陳續指，無意要叫停兩位即將出發參加遊學團的學生，但認為學校應透明地交代事件，以家長會的方式公開交代交流團的存在，並解釋4名學生獲發通告的準則。資助的問題上，亦應提高相關透明度，包括有關金額是從哪一筆捐款撥出，捐款原意又是否可用在資助8萬元的交流團上，認為校方有責任向家長清楚交代始末。

教育局回覆指已向學校了解情況，並提醒學校必須遵照相關指引運用公帑（包括津貼），若當中涉及違規情況，教育局定會嚴肅跟進處理，並會繼續與學校保持聯繫，適時向學校提供意見及支援。當局續指，學校須記錄所有與津貼相關的項目收支，並向教育局提交經審核的周年帳目，如有需要教育局會向學校了解津貼的運用情況及提供專業意見。政治組