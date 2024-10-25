兩漢駕電代步車 亂闖昂船洲大橋

【本報訊】前日網上瘋傳一短片，拍下一名身穿白衣男子駕駛一輛四輪殘疾人士電動代步車，沿昂船洲大橋近9號貨櫃碼頭往九龍方向行駛，其身後載乘一名身穿紅衣男子，車前載物籃放滿雜物，白衣男腳前亦放有一個紅色尼龍袋，車尾掛有拐杖在公路上風馳電掣，異常矚目。另有一照片顯示，紅衣乘客敞開衣襟正在吸煙吞雲吐霧；駕車的白衣男則滿面笑容，左手持電話，電動車後有一輛私家車停下。

被截辯稱試車迷路 執法部門表示於當日下午4時許接獲報案，指一輛電動車在昂船洲大橋行駛，警員到場截獲該輛電動車，以及車上姓朱（63歲）本地男子和姓李（62歲）內地男子，經調查後證實兩人俱為殘疾人士，他們早前購買涉事電動代步車，擬駛出路面試車期間，懷疑迷路駛上昂船洲大橋，警員遂引領兩人離開大橋。

網民紛紛留言指「開篷紅跑！！」、「紅色的跑車像是帶着神秘！零星的街燈充滿樂與悲！」另有人發問「港車北上？」樓主發問是否有其他人目擊代步車蹤影，有駕駛人士回覆稱「有呀，佢快過我架貨車」。